İstanbul merkezli 5 ilde sahte kimlik ve pasaport operasyonu! 661 adet sahte belge çıktı!

Sahte kimlik, pasaport ve oturum kartı gibi belge hazırlayan kişiler yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplamda 8 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İstanbul merkezli 5 ilde sahte kimlik ve pasaport operasyonu! 661 adet sahte belge çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evrak sahtecilik çetelerine göz açtırmadı.

30 BİN DOLARA SATILIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Yerli ve yabancı uyruklu şahıslara, 10 bin ile 30 bin dolar karşılığında sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeler düzenleyen ve bu belgeleri kargo aracılığı ile yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına gönderdiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

TOPLAM 661 SAHTE KİMLİK VE PASAPORT

İstanbul merkezli, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik, 5 adet kart basma cihazı, 2 adet kart baskı makinesi, 5 adet yazıcı, 5 adet kimlik kaplama cihazı, 4 adet kesme makinesi, 2 adet fotokopi makinesi, 2 adet kart okuma cihazı,5 adet mor ışık cihazı, 2 adet tabanca , Ehliyet ve oturum kartları ile bu belgelerin yapımında kullanılan 3 adet bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

4 ŞAHIS TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Konu ile ilgili yakalanan 8 şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi. 4 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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