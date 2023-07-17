Öğrenciler dikkat! LGS tercihlerinde son gün geliyor!

Öğrenciler LGS tercihlerini yapmaya devam ediyor. LGS tercihleri için son gün 19 Temmuz Çarşamba.

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Öğrenciler dikkat! LGS tercihlerinde son gün geliyor!

3 Temmuz'da başlayan LGS tercih süreci devam ediyor. 8'inci sınıf öğrencileri, 19 Temmuz Çarşamba günü 17.00'ye kadar lise tercihlerini yapabilecek.

Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokuldan gerçekleştirilebilecek.

10 OKUL TERCİH EDİLEBİLİYOR!

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih yapabilecek.

Sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 tercih işaretlenebilecek. Aynı türden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Deprem bölgesindeki öğrenciler için, sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacak.

Tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

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