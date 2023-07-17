Uluslararası şebeke çökertildi! Tam 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan 20 milyon TL değerindeki 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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Uluslararası şebeke çökertildi! Tam 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türk hava sahasına giriş yapan bir helikopterin, gece saatlerinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyü semalarında alçak uçuş yaptığını tespit etti.

Durum, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Harekete geçen ekipler, bölgede çantalar içine konulmuş,101 kilogram skunk ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Kilolarca uyuşturucunun helikopter ile bölgeye atıldığı belirlendi.

20 MİLYON LİRA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, uzun süredir takip edilen uluslararası suç şebekesinin çökertildiğini söyledi.

Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan 20 milyon TL değerindeki 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Vali Ekici, "Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ekiplerimiz, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirledi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede başlattığı operasyonda 101 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bunun mali değeri yaklaşık 20 milyon liradır. Uyuşturucu ile kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Milletimizin ve gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

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Öte yandan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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