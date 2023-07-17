Kılıçdaroğlu koltuğu delegelerle sağlama aldı! İmamoğlu'nun şansı azalıyor!

Değişim rüzgarlarıyla ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve seçimden önce ilişkilerini baba-oğul benzetmesiyle niteleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi.

Açıktan bayrak açan İmamoğlu, kurduğu internet sitesi ile heyecan oluşturmaya çalışsa da umduğunu bulamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultay öncesinde ilçelerde başlayacak delege seçiminden itibaren oyununu kurmaya başladı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı'nın etnik kimliğini kullanması dikkat çekiyor.

İstanbul'un 39 ilçesinden 32'sinde Alevi CHP'li ilçe başkanı bulunduran Kılıçdaroğlu, bu başkanlar eliyle ilçe delege seçimlerinde de kendi belirlediği isimlerle yola devam edecek.

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Özellikle CHP oylarının yoğun olduğu ilçelerde bu planın devreye girmesiyle Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda devre dışı kalması planlanıyor.

BEKLENEN ETKİ OLMADI!

Söz konusu seçimlerinden önce CHP'li ilçe başkanları ise 'akçeli işler' ile planı kurdu.

Başkanlar, seçilecek delegelerle ihaleler karşılığında anlaşmalarını yaptı.

İstanbul gibi önemli bir şehirde, daha da önemlisi 4 yıl boyunca belediye başkanı olarak yönettiği bir şehirde İmamoğlu'nun şansı zora giriyor.

MEDYADA GERİ PLANDA KALDI!

Hal böyle olunca genel kurultay öncesinde İstanbul'da etkili olamayan İmamoğlu'nun Türkiye genelinde de Kılıçdaroğlu'nun karşısında tutunması zor gözüküyor.

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İstanbul'da tablonun Kılıçdaroğlu'ndan yana dönmesiyle kaybedeceği anlaşılan İmamoğlu da son dönemde medyada geri plana düştü.

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