Sabiha Gökçen'den üst üste iki büyük rekor! Tüm zamanların en büyük rekoru geldi!

14 Temmuz'da 123 bin 449 yolcuyla elde ettiği rekoru, dün gerçekleşen 674 uçuşta 123 bin 607'ye yükselten Sabiha Gökçen Havalimanı aynı hafta sonu iki büyük rekora imza attı.

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Sabiha Gökçen'den üst üste iki büyük rekor! Tüm zamanların en büyük rekoru geldi!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) tüm zamanların en yoğun hafta sonu yaşandı.

Kurban Bayramı’nda elde edilen "günlük yolcu sayısı" rekoru 14 Temmuz Cuma tekrar kırılırken, bir gün ara ile dün gerçekleştirilen 674 uçuşla da 123 bin 607 yolcu sayısına ulaşılarak yeni bir rekor ile taçlandırıldı.

Öte yandan, İSG'de dış hatlarda 198 uçuşla 36 bin 316 gelen yolcu sayısı ve 195 uçuşla 32 bin 381 giden yolcu sayısı ile toplam 393 uçuş ve 68 bin 697 yolcu sayısıyla dış hatlar rekoru da kırılmış oldu.

İSTANBUL'DA MAKSİMUM HİZMET İÇİN!

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, havalimanlarında yaşanan ekstra yoğunluk ve yolcu sayılarında tazelenen rekorların, Türkiye'nin hava ulaşımı sektöründeki potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Bizler de 'şehrin havalimanı' olarak, 'Avrupa’nın En İyi 15 Şehri' ödüllerinde birinci olan İstanbul'a maksimum hizmeti sağlamak için buradayız" ifadesini kullandı.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en gözde şehrinde yolcularımızı misafirperverliğimizle karşılayarak e-pasaport bankoları, self check-in kioskları ve fast track hizmetlerimizle terminal içi prosedürlerini kolaylaştırırken gerek metro hattımız gerek şehir içi ve dışı toplu taşıma hizmetlerimizle konuklarımıza havalimanımıza ulaşımlarında da hız ve konfor imkanı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Teknolojik altyapımız ve 7/24 kesintisiz süren hizmetlerimizle misafirlerimizin seyahat deneyimlerini en kaliteli şekilde gerçekleştirmeleri için aralıksız çalışıyoruz. Seyahatlerinde şehrin havalimanı ISG’yi tercih ederek bu başarıyı elde etmemizi sağlayan tüm yolcularımıza teşekkür ederiz."

6 AYDA 17 MİLYON

Verilen bilgiye göre, 39 iç hat ve 117 dış hat noktası ile birlikte toplamda 156 noktaya ve 52 ülkeye hizmet veren İSG, haziranda Suudi Arabistan El Kasım ve Kazan, Rusya Havalimanlarını destinasyon haritasına eklerken, 19 Temmuz'da Karadağ’ın başkenti Podgorica'ya açılacak yeni yurt dışı rotası için hazırlıklarını tamamladı.

"Havalimanı otoritesi" HEAŞ verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında toplam 17 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de, ocak-haziran döneminde 108 bin 60 uçuş gerçekleştirildi.

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