Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez turu öncesi açıklamalarda bulundu! 'Yatırım sinyali aldık!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Körfez Ülkeleri İle Güçlü İlişkiler: Kardeşlik Bağları Ve Dayanışma

"Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyaretimizin ilk durağı olan Cidde'ye hareket edeceğiz. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafeler kaydettik. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu kardeşlerimizin maddi, manevi her türlü desteğini yanımızda gördük. Bu vesileyle bu dost ve kardeş ülkelerden konteyner temininden insani yardıma kadar pek çok alanda Türkiye ile tam bir dayanışma sergilediler."

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Türkiye'nin Bölgesel Hedefleri: Barış, İstikrar ve Refah Kuşağı

"Türkiye'nin çevresinde bir barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun en kritik adımını bölge ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek teşkil ediyor. 2023 yılını bu bakımdan bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Bu sene hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yıldönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerimiz de malum 1929 yılında tesis edilmişti. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir iş birliği alanına yaymayı arzu ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkeler ile önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Özellikle İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve iş birliğini gerekli kılıyor. Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız."

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Suudi Arabistan İle İş Birliği: Ticaret, Yatırım Ve Müteahhitlikte Özel Konum

"Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik gibi alanlarda özel bir konuma sahip. Müteahhitlerimizin son 20 yılda Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin toplamı yaklaşık 25 milyar dolardır. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmaların daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz. Bu sene hamdolsun Covid-19 salgınından sonra hac ibadeti yeniden hiçbir kısıtlama olmadan yapılabildi."

Kardeşlik Bağlarına Dayalı Körfez Ülkeleri Ziyareti

"Son olarak Diyanet İşleri başkanımdan da aldığım rakamla 88 bin hacımız bu yıl hacca gidebildi. Suudi Arabistan makamları depremzede vatandaşlarımızın hac farizasını yerine getirebilmeleri için ülkemize ilave kota sağladığı gibi organizasyondaki başarısı sebebiyle de Diyanet İşleri Başkanlığı'mız orada ödül almaya hak kazandı. Kendilerine verdikleri ilave kota için müteşekkir olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Rabbim tüm hacılarımızın ibadetlerini katında kabul eylesin diyorum."

Bölgesel İş Birliği Ve İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

"Cidde'nin ardından stratejik ortağımız ve yakın iş birliği içinde olduğumuz dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar ile ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. Ziyaretimiz vesilesiyle ikili münasebetlerimiz yanısıra mevcut bölgesil meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Körfez turumuzun son durağı ilişkilerimizin her alanda gelişme gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez bölgesinde ticaretimizin son dönemde en yüksek seyrettiği ülkedir. Bu rakamı iki ülkenin gerçek potansiyeline yaraşır bir seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu üç ülkeyi ziyaretimizde ayrıca Türkiye'nin gurur kaynağı olan elektrikli otomobilimiz Togg'un muhataplarımıza hediye olarak verilmesi teşkil edecek. Abu Dabi'deki temaslarımızın ardandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya geçeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelerek Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları ele alacağız. Ercan Havalimanı'nın yeni terminal ve pistinin açılışını gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin Barış Ve İstikrar Arayışı: Karadeniz Girişimi Ve Diplomatik Çabalar

"Sizlere veda etmeden önce dünya gündemini meşkul eden bir hususa değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma gözyaşı ve drama yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. İlk günden itibaren savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz Girişimi insanı mülahazaların çatışma dinamiklerine galabe çaldığını ispatlayan bir projedir. Bu girişim önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz Girişimi'nin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Girişimin bu noktaya gelmesine katkıda bulunan ilgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum."

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