Duş alırken elektrik akımına kapıldı!

Adıyaman'da, duş aldığı sırada elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı.
GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında çadırda yaşayan depremzede olduğu öğrenilen Cabir H. isimli genç kız duşa girdiği sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan genç kızın yakınları durumu fark ederek sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cabir H., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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KAYNAK: İHA