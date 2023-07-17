Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşmeye yeşil ışık yaktı! "Esed ile görüşme noktasında kapalı değiliz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şunları kaydetti;
Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık, bu dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşer Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz, bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda tabi Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Sınırlarımızdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Yani sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız? Devamlı oradan tehdit altında olan bir Türkiye var.
Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor, onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok bunların hepsini aşarız.
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