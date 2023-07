Jane Birkin kimdir? Jane Birkin hangi filmlerde oynadı? Jane Birkin Kariyeri

Efsanevi şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde hayatını kaybetti. 1969 yılında eşi Serge Gainsbourg ile birlikte seslendirdiği "Je t'aime... moi non plus" ("Seni seviyorum... ben de değil") şarkısıyla tanınan Birkin, müzik dünyasında ve sinema sektöründe unutulmaz izler bıraktı.

İşte Jane Birkin kimdir? Jane Birkin hangi filmlerde oynadı? sorularının cevapları.

Jane Birkin kimdir?

Jane Birkin, 14 Aralık 1946 tarihinde Londra, İngiltere'de doğan İngiliz şarkıcı, oyuncu ve modeldir. İngiliz bir babanın ve Fransız bir annenin kızıdır. Gençlik yıllarında Paris'e yerleşen Birkin, burada oyunculuk ve müzik kariyerine adım atmıştır.

Haberin Devamı

Birkin'in kariyeri, 1960'ların sonlarında popülerlik kazandığı Fransız Nouvelle Vague sinemasıyla başlamıştır. 1969 yılında "Blow-Up" filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve uluslararası bir üne kavuştu. Aynı yıl, ikonik şarkısı "Je t'aime... moi non plus"u, ünlü Fransız müzisyen Serge Gainsbourg ile birlikte seslendirdi.

Müzik kariyerinde başarılı olan Birkin, solo albümler yayımladı ve farklı dillerde şarkılar söyledi. Kendine özgü ses tonu ve sahne performansıyla hayran kitlesi oluşturdu. Ayrıca Serge Gainsbourg ile olan ilişkisi ve müzikal işbirlikleriyle de tanındı.

Haberin Devamı

Oyunculuk alanında da aktif olan Birkin, birçok uluslararası filmde rol aldı. "La Piscine" (1969), "Don't Look Now" (1973), "Death on the Nile" (1978) ve "Evil Under the Sun" (1982) gibi filmlerde önemli karakterlere hayat verdi.

Jane Birkin, kariyeri boyunca pek çok ödül ve adaylık elde etti. 1992 yılında César Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Aynı zamanda İngiliz İmparatorluk Nişanı (OBE) ile onurlandırıldı.

Birkin, sanatçı ruhu, etkileyici sahne varlığı ve çok yönlü yetenekleriyle öne çıkmıştır. Hem müzik hem de sinema dünyasında önemli bir figür olarak kabul edilen Jane Birkin, sanat kariyeri boyunca iz bırakan bir isim olmuştur.

Jane Birkin Hangi Filmlerde Oynadı?

Jane Birkin, birçok ünlü filmde rol almıştır. İşte bazı önemli filmler:

"Blow-Up" (1969): Bu filmle büyük çıkış yakalayan Birkin, başrolde yer almıştır.

(1969): Bu filmle büyük çıkış yakalayan Birkin, başrolde yer almıştır. "La Piscine" (1969): Bu filmde de Birkin önemli bir karakteri canlandırmıştır.

(1969): Bu filmde de Birkin önemli bir karakteri canlandırmıştır. "Death on the Nile" (1978): Agatha Christie'nin ünlü romanından uyarlanan bu filmde Birkin, başarılı bir performans sergilemiştir.

(1978): Agatha Christie'nin ünlü romanından uyarlanan bu filmde Birkin, başarılı bir performans sergilemiştir. "Evil Under the Sun" (1982): Bu Agatha Christie uyarlamasında da Birkin önemli bir rol üstlenmiştir.

Jane Birkin Kariyeri

Jane Birkin, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve modellik alanlarında da faaliyet göstermiştir. Kendisi eşsiz tarzı ve yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Müzikal olarak "Je t'aime... moi non plus" gibi unutulmaz bir şarkıya imza atmıştır. Oyunculuk kariyerinde ise çeşitli türlerde filmlerde yer almış ve başarılı performanslar sergilemiştir. Ayrıca modellik de yapmış ve birçok önemli markanın reklam yüzü olmuştur. Jane Birkin, çok yönlü bir sanatçı olarak kariyerine damgasını vurmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşmeye yeşil ışık yaktı! "Esed ile görüşme noktasında kapalı değiliz!"

Toplu taşımada skandal görüntüler! Başörtülü kadına nefret söylemi!

Sabiha Gökçen'den üst üste iki büyük rekor! Tüm zamanların en büyük rekoru geldi!

CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Bilal Erdoğan yardım elini uzattı!

Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! İşte tüm zamanların en yüksek seviyesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez turu öncesi açıklamalarda bulundu! 'Yatırım sinyali aldık!'

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı! Bakanlık vaatleri! MİT Başkanlığı!

Filenin Sultanları'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! Türkiye'nin gururu!

MİT Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu! MİT'te önemli gelişme!