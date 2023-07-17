Okuduğu şiir ile ilgi odağı oldu, küçük kıza tablet hediye edildi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda Arif nihat Asya'nın "Bayrak" isimli şiirini okumak isteyen Edebali İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Feyza Öksüz'ü evinde ziyaret ederek, tablet hediye etti.

15 TEMMUZ PROGRAMINDA ŞİİR OKUMAK İSTEDİ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılan Şehitkamil Belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yanına gelerek Arif Nihat Asya'nın Bayrak Şiiri'ni okumak istediğini ifade eden Edebali İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Feyza Öksüz'ü evinde ziyaret etti. Ahmet ve İdat Öksüz çiftinin kızı Feyza'yı evinde ailesiyle birlikte ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Feyza'nın karnesini inceledi, ailesinden eğitim durumuyla ilgili bilgi aldı. Feyza Öksüz'e başarılı karnesi ile 15 Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda ortaya koyduğu özgüvenli davranışı, medeni cesaretinden dolayı oyuncak bebek, satranç takımı, suluk, kitap ve tablet hediye etti.

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"SENİ EVDE ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Feyza Öksüz, Bayrak Şiiri'ni Başkan Rıdvan Fadıloğlu için bir kez daha okudu.

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Feyza kızımızla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki yapılan organizasyonda bir araya geldik. Ailesiyle birlikte o etkinliğe katılmışlardı. Biz otururken program devam ediyordu, Feyza geldi. "Ben şiir okumak istiyorum, müsaade eder misiniz?" dedi. Tabii o organizasyon da Valiliğin organizasyonu olması münasebetiyle dedik ki Vali amcaya sor. "Vali amca kim" dedi? İşaret ettik, gitti bu Vali amcayı buldu. Sağ olsun Sayın Valimiz de hemen görevli arkadaşlara iletti. Görevli arkadaşlarımız hemen programın arasında Feyza'ya da yer verdi. İştahlı bir şekilde Bayrak Şiiri'ni coşkulu bir şekilde bize okudu. Ben de o zaman, "Seni evde ziyaret etmek istiyorum Feyza" dedim. Bugün, Feyza'yı evinde ailesiyle birlikte ziyarete geldik. Başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten hem birinci dönem hem ikinci dönemde de karneleri hepsi çok iyi. Allah; bahtını açık eylesin, vatana, millete hayırlı evlat olsun inşallah. Allah'ın izniyle böyle yavrularımız olduğu müddetçe bu memleketin sırtını kimse yere getiremez. İnanıyoruz, güveniyoruz, gençlerimize. Bu gençlik, bu memlekete her zaman sahip çıkacak. Tekrar tekrar başarılar diliyorum. Yavrumuzu yetiştiren anneye ve babaya da tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.

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