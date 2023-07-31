CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan akıllara zarar sözleri! AK Partilileri aşağıladı

"Akbelen ormanları katlediliyor" algı operasyonuyla CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapılan olay hakkında CHP yandaşı Can Ataklı'dan AK Partiye oy veren vatandaşları aşağılayan bir yorum geldi.

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve HDP yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. "Akbelen ormanları katlediliyor " yalanıyla ortalık karıştırılmaya çalışılırken CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi.

CAN ATAKLI'DAN REZİL SÖZLER

Akbelen'de provokasyon için toplanan kalabalığı destekleyen bir açıklama yapan Can Ataklı skandal ifadeler kullandı.

AK PARTİ SEÇMENİNİ HEDEF ALDI: ÇEVRE DUYARLILIKLARI OLDUĞUNA İNANMIYORUM

Bölgede toplananların çevre duyarlılığı yüksek olan insanlar olduğunu savunan Can Ataklı AK Parti seçmeninin ise çevre duyarlılığı olmadığını iddia ederek şu skandal sözleri söyledi:

"Çevreci insanlar hemen bölgeye akın ediyor. Zaten yaz tatili olduğu için çevre duyarlılığı olan insanlar da tatilde. Ben AK Partililerin falan çevre duyarlılığı olduğunu zannetmiyorum.

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MUHALİFLER DAHA MEDENİ, TATİL YAPIYORLAR

Çevre duyarlılığı olanlar bugün muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar tatil falan da yapıyorlar. "

CHP'LİLER BÖLGE İNSANI TARAFINDAN TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI

Öte yandan bölgeye giden CHP heyeti peş peşe skandallara imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti Akbelen'de işçiler tarafından protesto edildi.

"Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim" pankartı açan işçiler Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "İş ekmek yoksa barış da yok" diyen İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü keserek "Arabaya değil, barikata" sloganları atıldı.

MAHMUT TANAL'IN REZİL TAVIRLATI TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRMIŞTI

CHP milletvekili Mahmut Tanal kendisine tepki gösteren bir kadına, "Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik sen AKP'nin provokatörüsün." dedi.

Tanal daha sonra ise bir jandarmayı 'eşkıya' diyerek kovaladı.

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