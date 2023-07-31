Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı LGBTİ paylaşımı yaptı! Metin Külünk dikkatli olmalıyız diye uyardı!

Adalet ve Kalkın Partisi (AK Parti) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımının, sosyal medya hesabından LGBTİ bayrağı paylaşmasına tepki gösterdi. Külünk, "Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?” dedi.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı LGBTİ paylaşımı yaptı! Metin Külünk dikkatli olmalıyız diye uyardı!

İngiltere EFL Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı LGBTİ bayrağı paylaşması tepki yarattı. Bu paylaşım sonrası Kulübün sosyal medya hesabına çok sayıda yorum yapıldı.

Dikkat çeken yorumlardan biri de AK Partili Metin Külünk'ten geldi.

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Külünk, sosyal medya hesabından şunları aktardı:

“Demek ki adı geçen şahsın Türkiye’mizde bir müddet sonra MEDYA GRUBUNADA SATANİSTLERİN BU PAÇAVRASINI ASACAK ve TÜRK BAYRAĞINI TANIMIYORUM MU DİYECEK?

O halde bu medya grubun gizli bir ajandası mı var?

Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?"

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