Real Madrid'te Arda Güler depremi! Sözleşmesi dondurulabilir

Fenerbahçe'den Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ameliyat olup sahalardan 5 ay uzak kalması halinde yıldız oyuncunun lisansını Ocak ayına kadar donduracak.

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Real Madrid'te Arda Güler depremi! Sözleşmesi dondurulabilir

Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.

Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.

Real Madrid'te Arda Güler depremi! "Sözleşmesi dondurulabilir"

REAL MADRİD LİSANSI DONDURULABİLİR

Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.

Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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