Galatasaray, Mauro Icardi'nin maliyetini duyurdu! İşte kazanacağı ücret

Galatasaray, Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılılar, transferin mali detaylarını da açıkladı. Mauro Icardi'nin alacağı ücrette belli oldu. İşte detaylar

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Galatasaray, Mauro Icardi'nin maliyetini duyurdu! İşte kazanacağı ücret

Galatasaray, Arjantinli forvet Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için oyuncunun eski kulübü Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platfotmu'na (KAP) bildirdi.

SEZONLUK KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU!

Galatasaray'dan, konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10 milyon Euro transfer bedeli ödenecektir.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin maliyetini duyurdu! İşte kazanacağı ücret

ARJANTİNLİ FUTBOLCU, YENİ SEZONDA DA 9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Arjantinli futbolcu, yeni sezonda da 9 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin maliyetini duyurdu! İşte kazanacağı ücret

"ÇOK MUTLUYUM"

İmza törenin ardından GS TV'ye konuşan Mauro Icardi, "Geçtiğimiz sezonun ardından tekrar Galatasaray forması giydiğim için çok mutluyum. Projenin ve bu grubun bir parçası gibi hissediyordum kendimi. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarımız çok güzel bir sevgi gösterisi gösterdi. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her gün birlikte çalıştığımız, birbirimizi görmeye alıştığımız insanlarla tekrar karşılaştım. Çok mutluyum. Şimdi yenilerini biriktireceğiz." ifadeleri ile duygularını paylaştı.

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