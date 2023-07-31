İçişleri bakanı Ali Yerlikaya Esenyurt'taki tekel bayi silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha yakalandığını açıkladı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö.'nün yakalandı.

'HARAMZADE DEHŞETİ'

İstanbul Esenyurt'ta bir Tekel bayisinde cuma akşamı yaşanan silahlı saldırı dehşetinin perde arkası ortaya çıktı.

Abi, kardeş ve çocuklarından oluşan 4 saldırganın tekel bayisi sahibinin kendilerine yönelik sosyal medyada 'Haramzadeler' ifadesini kullarak paylaşım yapması üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde tekel bayisi bulunan Cantürk Erzen, iddiaya göre sosyal medyada daha önceden aralarında husumet bulunan Özer ailesini kast ederek 'Haramzadeler' ifadelerini kullandı.

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Demir-çelik ve inşaat işleri yapan Murat Özer, oğlu Samet, Murat'ın kardeşi Tarık ve oğlu Azat Özer birlikte tekel bayisine geldi. Bu sırada Erzen'in oğulları Yunus Emre (24) ve Yusuf Erzen (21) ile arkadaşı Batuhan Bayındır (20) dükkanda oturuyordu.

BABASINI ÇAĞIRMASINI İSTEDİ

Dükkâna giren saldırganlar, Erzen'in kasada duran oğlu Yunus Emre'ye babasının bir paylaşım yaptığını belirterek, babasını çağırmasını istedi.

Murat Özer, babasını çağırmak istemeyen ve paylaşımın ne olduğunu soran Yunus Emre'yi omzunu sıkarak köşeye sıkıştırdı ve kafasına içki şişeleri vurarak darp etti. Bu sırada diğer saldırganlar da Batuhan ve Yusuf'u darp etti.

Yunus Emre can havliyle, kasadan aldığı tabanca ile Murat'ın ayaklarına ateş açarak saldırganları geri püskürtmek istedi ancak bu sırada Tarık Özer elindeki silahla önce Batuhan Bayındır ve Yusuf Erzen'e daha sonra ise Yunus Emre Erzen'e kurşun yağdırdı.

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