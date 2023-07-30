Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Tekel bayisine silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı, işte detaylar

İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi, geçtiğimiz akşam silahlı saldırganların hedefi oldu.

İş yerine giren 4 kişi kasa tarafına yönelerek içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı.

Yaşanan olayda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı.

Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.

Korku dolu anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan sosyal medyada da gündem olmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

OLAYIN NEDENİ BELLİ OLDU

Olayın nedeni ise merak edilirken ayrıntılar ortaya çıktı.

Tekel sahibinin büyük oğlunun daha önce saldırganlardan birini bacağından vurduğu öğrenildi.

Daha sonra olayın unutulması için kan parası adı altında bir miktar para ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı.

Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı ve tekel sahibi borcunu ödemedi.

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İş yerini basanlardan biri de ödeme almak adına gün içinde yaptığı aramalarına yanıt alamayınca çareyi dükkana gitmekte buldu.

Burada da korkunç olay meydana geldi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı.

Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Zırhlı araç eşliğinde sağlık kontrolüne ve ardından adliyeye götürülen şüphelinin olay sırasında ayağından yaralandığı, koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö, T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildikleri öğrenildi.

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