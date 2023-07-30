Kars'ın sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü viyadükten düştü, çok sayıda ölü ve yaralı var Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.