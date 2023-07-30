Temel Karamollaoğlu açıkladı, Saadet partisi yerel seçim kararını verdi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin partisinin yürüteceği stratejiye ilişkin konuştu.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

GELECEK İKTİDARDIR DEDİ KARARINI AÇIKLADI

“Bir numaralı hedefimiz, Türkiye’nin bütün il, ilçe ve beldeler de kendi amblemimizle seçimlere gireceğiz. Bu Saadet Partisi – Gelecek ittifakıdır aynı zamanda. Biz hem belediye başkanlıklarına, belediye meclis üyelerine ve il genel meclisi adaylarımızı belirleyeceğiz ve inşallah güzel bir netice alacağımız ümit ediyorum. Bazı yerlerde dirsek teması olabilir mi bu o günkü şartlarda ortaya çıkabilir. Biz bugüne kadar genel seçimde kendi amblemimizle girmediğimiz için sıkıntı yaşadık ama şimdi kolları sıvayıp Anadolu’yu bir baştan bir başa taramak ve insanlarımızı uyarmak zorundayız. Ümidimiz o ki vatandaşlarımız Saadet Partisi olarak bizim ideallerimizi yaşadıkları sorunun çözümü olarak görecekler.”

Prim borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada fırsatı için bu tarihi kaçırmayın

CHP ve İYİ Parti'de restleşme sürüyor, teşkilatlar ittifak istemiyor

Kars'ın sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü viyadükten düştü, çok sayıda ölü ve yaralı var

Araç muayene ücretleri ve gecikme bedelleri belli oldu, 2023 Araç muayene ücretleri

Ülke Geneli 30 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!