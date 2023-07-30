Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Pakistan'da siyasi karışıklık ve belirsizlikler devam ediyor. şiddet bu sefer siyasi parti kongresinde yaşandı. Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 35 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

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Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde, hükümet ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı düzenlendi.

Kongrenin düzenlendiği binanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, 35 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı.

500'DEN FAZLA KİŞİ KATILMIŞTI

Yetkililer, kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Ölenler arasında JUI-F'nin bölgedeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda ayrıca Geo News televizyonu kameramanının yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.

JUI-F lideri Fazlur Rahman ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Başbakan Şahbaz Şerif'ten olayın soruşturulmasını istedi.

Pakistan'da İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

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