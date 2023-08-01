CHP en son tercihimdi demişti, Davutoğlu'na CHP'den zehir zemberek sözler

Gelecek partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir programda "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" açıklamasına CHP'den zehir zemberek cevap geldi.

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CHP'li Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden uzun bir süre geçtiğini, ancak Kahramanmaraş'ta vatandaşın konut ve su sorununun çözülemediğini öne sürdü.

Kahramanmaraş'ta köylerde ve şehir merkezinde suyun akmadığını, depremzedelerin günlerdir banyo yapamadığını savunan Öztunç, "İnsan su bulamıyor. Hayvana, tarıma su yok. Zaman zaman su bıraktıkları zaman da çamurlu su akıyor." diye konuştu.

Depremin ardından depremzedeler için toplanan yardım paralarını anımsatan Öztunç, "Bu millet, depremzedelere yardım edilsin diye para gönderdi. O paralar nerede? O paralarla Kahramanmaraş'ın su sorunu pekala çözülebilir." ifadesini kullandı.

"KİMSE DAVUTOĞLU'NU ZORLA CHP LİSTELERİNE GETİRİP ADAY YAPMADI"

Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." yanıtını verdi.

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