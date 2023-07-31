BDDK duyurdu: Bazı kredi kartı harcamalarında taksit düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarı destekleyici adımlar attı.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, Kurul'un bugünkü toplantısında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verildi.

BAZI KREDİ KARTALRINDA TAKSİTLENDİRME KALDIRILDI

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

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Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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