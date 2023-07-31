Akaryakıta gelen zamlar toplu taşımayı vurdu! İzmir'de toplu taşıma ücretleri yüzde 48 zamlandı

Akaryakıta gelen zamlar toplu taşıma ücretlerine yansımaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de artan akaryakıt fiyatlarını sebep göstererek toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) görüşüldü.

Zam talebi, görüşmenin ardından kabul edildi. Böylece İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 oranında zam yapıldı.

Tam biniş 13 lira oldu

Bu karara göre 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.

Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.

Minibüsçü esnafı da zam aldı

Minibüsçü esnafının zam talebi de UKOME’den geçtiği öğrenildi. Zamdan sonra 10 lira olan indi bindi ücreti 15 lira olurken, Mesafelerin uzunluğuna göre yolcu taşıma ücreti, 19, 22 ve 25 lira oldu.

Gözler İstanbul'da

Geçtiğimiz hafta içinde Megakent İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunulmuş ancak zam oranında meclis üyelerinin yeterli oy birliğinin sağlanamaması nedeniyle toplantı ağustos ayına ertelenmişti