O Dizi Görsel Şova Hazırlanıyor. İkinci Sezonu İle Ekranlara Çıkmaya Hazırlanan…

O Dizi Görsel Şova Hazırlanıyor. İkinci Sezonu İle Ekranlara Çıkmaya Hazırlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam" senaryosu ile sizleri de şaşkınlığa uğratacak. Oktay Kaynarca...

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O Dizi Görsel Şova Hazırlanıyor. İkinci Sezonu İle Ekranlara Çıkmaya Hazırlanan…

İlk sezonu ile beklentileri çokta karşılayamayan ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin gölgesinde kalan “Ben Bu Cihana Sığmazam” yeni sezonu ile birlikte adeta atağa geçiyor. Yeni dönem ile birlikte daha iyi bir hikaye ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizi Karadeniz’in doğal güzelliklerine de dikkat çekmeye hazırlanıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam İkinci Sezonunda Fırtına Gibi Esecek!

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan’ın başrollerinde yer aldığı diziden en son Pelin Akil ayrılmıştı. Başrollerin dahi değişebildiğini bizlere gösteren dizinin halen ikinci sezonda daha köklü bir değişikliğe gittiği kesin. Oktay Kaynarca ve arkadaşlarının Karadeniz bölgesindeki çekimlerde hem eğlendiği hem de yoğun bir şekilde çalıştığı görülüyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Yeni Sezon İlk Fragman Geldi

"Ne kadar uslu durursam durayım, düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!" repliği ile karşımıza çıkan fragman izleyiciden tam not almayı başardı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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