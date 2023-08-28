"Yabani" Dizisi Çok İddialı ve Sert Geliyor. "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz"

12 Eylül itibari ile Fox'ta yayınlanmaya başlayacak olan "Yabani" dizisi sizleri de ekrana kilitleyecek. Dizinin tanıtımına "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz" sözü adeta damga vurdu.

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"Yabani" Dizisi Çok İddialı ve Sert Geliyor. "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz"

NTC medya tarafından bomba bir dizi geliyor. Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp imzalı olan "Yabani" Fox ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 12 Eylül'de başlayacak olan dizi şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üstelik tanıtımında kullanılan "Biz Kardeşlerimizi Sokaktan Seçeriz" sözü pek çok kişinin hafızasına kazınmış durumda.

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Zengin ve köklü bir aileden kaçırılan ve sokakta yalnızlığa bırakılan bir çocuğun hayatının anlatıldığı dizi yeni sezona damga vuracak. Dizinin başrollerini Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi Bilgiç paylaşıyor. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasına girmesine kesin gözü ile bakılıyor.

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Güçlü oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek olan Yabani dizisini izlemek için sizler de salı akşamları Fox TV adresinde yerinizi şimdiden ayırtın!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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