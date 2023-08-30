Arka Sokaklar Kadrosuna Katılan 4 Yeni İsim Kim? Arka Sokaklar Ne Zaman Başlıyor? Efsane Diziden Son Gelişmeler..

Arka Sokaklar Kadrosuna Katılan 4 Yeni İsim Kim? Arka Sokaklar Ne Zaman Başlıyor? Efsane Diziden Son Gelişmeler Sizlerle..

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Arka Sokaklar Kadrosuna Katılan 4 Yeni İsim Kim? Arka Sokaklar Ne Zaman Başlıyor? Efsane Diziden Son Gelişmeler..

Yılların eskitemediği ve 18. Sezonuna girmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisi her geçen gün gündeme oturmaya devam ediyor. Yeni sezonunda da kadrosunu büyüten diziye 4 yeni isim katıldı. 1 Eylül itibari ile yayınına başlayacak olan diziye katılan 4 yeni isim kim?

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Arka Sokaklar Kadrosunda Sürpriz Değişiklik

1 Eylül Cuma günü yayın hayatına başlayacak olan Arka Sokaklar dizi tarihine damga vurmaya devam ediyor. Başarılı dizinin ekibine de 4 yeni kişi katıldı. Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu gibi ünlü isimlerin katıldığı dizide heyecan yine doruklarda yaşanıyor.

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Özellikle mafya ve polisiye diziler ile ünlenmiş olan Mustafa Üstündağ’ın ayrı bir renk katacağı da yorumlarda dile getiriliyor. Dizi hakkında konuşan Üstündağ “Öncelikle herkese hayırlı olsun. Yeni bir karakter oynamak heyecan verici; bu arada 17 yıldır beraber çalışan bir ekipte olmak da ayrıca güven verici. Dilerim seyirciye karakterimi sevdirebilirim.” Sözleri ile heyecanını belli etti.

Geniş bir oyuncu kadrosu ile dizi hayatına devam edecek olan Arka Sokaklar, verdiği aranın ardından yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bakalım aradan sonra reytinglerde istediği performansı elde edebilecek mi?

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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