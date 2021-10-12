Nihal Yalçın ile Altın Portakal'da yaşadıkları gerilim gündem olmuştu! Tamer Karadağlı'nın katılacağı program iptal edildi

58. Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşananlar magazin gündemini salladı. Ünlü oyuncu daha sonra da meslektaşı Yalçın hakkındaki açıklamalarına katıldığı televizyon programında devam etti. Tartışma konusu olan olaya ilişkin 11 Ekim Pazartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tamer Karadağlı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya telefon ederek destek mesajını ilettiğini belirtti. Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşananların yankıları devam ediyor. Tamer Karadağlı'nın katılacağı Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu iptal edildi.

Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan'nın ev sahipliğinde değerli sanatçı sayın Tamer Karadağlı'nın da katılacağı ve 13 Ekim 2021 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00 - 16.00 saatleri arasındaki M-art Restaurant Lounge'da yapılması planlanan yemek davetimiz İPTAL edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bilginize sunar iyi çalışmalar dileriz."

NE OLMUŞTU?

Tamer Karadağlı'nın, 'Zuhal' filmindeki rolüyle 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Nihal Yalçın'ın konuşmasını keserek, elindeki ödülü uzatması magazin gündemini sallamıştı. Karadağlı'ya tepki gösterenler kadar destek veren ünlüler de olmuştu. Ünlü oyuncu bir televizyon programına bağlanarak, festivale katıldığına pişman olduğunu belirtip "Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım?" ifadelerini kullanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Altın Potakal'a damga vuran olaya ilişkin yaptığı paylaşımda

Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."

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