Halka arasında 4. Yargı Paketi olarak bilinen ve AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. maddesinde3 yer alan ifadeler, vatandaşların eleştirilerine sebep oldu. Sosyal medyada '13. madde' olarak gündeme gelen konu hakkında, arama motorlarında bakılan 4. yargı paketinin 13. maddesi nedir? Twitter'da gündem olan 'sapık madde 13' nedir? İçeriği ne? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

4. YARGI PAKETİNİN 13. MADDESİ NEDİR?

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, meclise sunulduğu günden beri kamuoyunda tartışmalara neden olan ve kadın örgütlerinin de tepkisini toplayan 13’üncü maddesi değiştirilmeden kabul edildi.

Maddede yer alarak tepki toplayan ibareler arasında, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarının da aralarında bulunduğu katalog suçlardan tutuklama için, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilmesi, tepki çeken noktalardan bir tanesi oldu. Bu maddeye göre, tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin hakim veya mahkeme kararlarında, mevcut koşullara ilave olarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

Konutu terk etmeme yükümlülüğü, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak, bu yükümlülük altında geçen her 2 gün, cezanın mahsubunda 1 gün olarak dikkate alınacak.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLAN 'SAPIK MADDE 13' NEDİR? İÇERİĞİ NE?

13. maddede yer alarak Twitter'da tepki toplayan bir diğer husus ise, çocuk istismarında, çocuğun beyanının esas alınması yerine 'somut delil' aranması ibaresii oldu.

Kanun, çocuk istismarı dahil bazı katalog suçlarda tutuklama için kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasını öngörüyor. Kabul edilen bu bölümle katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek. Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin hakim veya mahkeme kararlarında, mevcut koşullara ilave olarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

4. YARGI PAKETİ'NDE YER ALAN DİĞER UNSURLAR

Kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla eşe karşı işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanılan eşi de kapsayacak.

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, davaya bakma yetkisi bakımından suçun işlendiği yer mahkemesine ilave olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak. Düzenlemeyle, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verilebilecek yetkisizlik kararları nedeniyle ortaya çıkacak zaman ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanıklar hakkında verilen zorla getirme kararlarının bildirilmesine ilişkin ilave usul getiriliyor. Buna göre, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yargısal etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla mevcut usule ek olarak zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da tanığa bildirilecek.

İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilecek. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısınca bin lira idari para cezası verilecek.