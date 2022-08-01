4 yıl önce müebbet hapis cezası almıştı! 28 Şubat hükümlüsü eski orgeneral Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir'in, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildiği açıklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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4 yıl önce müebbet hapis cezası almıştı! 28 Şubat hükümlüsü eski orgeneral Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek

28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneral Çevik Bir hakkında, sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, avukatları 83 yaşındaki Bir'in sağlık sorunları nedeniyle cezasının infazının geri bırakılması talebiyle savcılığa başvurdu.

TAHLİYE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, müebbet hapis cezası alan Bir'in "hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" raporunun ardından İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan da "hükümlünün cezasının sağlık nedeni ile geri bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı kanaatine varıldığı" yönünde görüş bildirildi.

Bir'in cezasının infazının 1 yıl süreyle geri bırakılmasına ve tahliyesine karar verildi.

KAYNAK: AA

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