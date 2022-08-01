4 yıl önce müebbet hapis cezası almıştı! 28 Şubat hükümlüsü eski orgeneral Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir'in, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildiği açıklandı.

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