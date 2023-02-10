4 yıllık bölümler arasında yer alan Sınıf Öğretmenliği bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sınıf Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 395,2120 66.184 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 394,7297 67.088 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 390,7014 74.895 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 390,4228 75.473 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 387,9155 80.589 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 387,7554 80.923 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 386,5477 83.385 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 385,6432 85.197 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 383,8413 89.019 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 383,6251 89.499 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 383,4919 89.778 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 382,8682 91.106 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 382,2264 92.449 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 382,0080 92.934 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 381,7707 93.461 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 381,6553 93.710 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 381,1733 94.783 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 380,8734 95.445 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 55+2 / 57 380,6083 96.000 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 379,6815 98.064 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 379,3138 98.885 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 378,6155 100.491 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 378,4814 100.793 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 378,2140 101.375 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 378,0952 101.652 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 377,5308 102.951 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 376,2290 105.844 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 376,1605 106.000 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 374,5349 109.819 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 374,2157 110.541 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 373,8582 111.403 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 373,7425 111.672 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 373,7392 111.682 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 373,2770 112.794 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 373,0714 113.296 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 373,0356 113.375 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 373,0004 113.463 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 45+2 / 47 372,0272 115.737 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 371,8501 116.149 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 371,4943 117.016 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 370,9600 118.324 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 370,6620 119.095 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 370,5640 119.323 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 369,7539 121.304 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 369,6984 121.449 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 369,4048 122.158 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 369,3069 122.360 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 368,8039 123.614 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 368,7878 123.659 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 367,4938 126.920 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 367,3941 127.179 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 366,7808 128.744 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 366,5451 129.343 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 365,3573 132.536 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 365,2607 132.770 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 364,7048 134.240 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 364,4485 134.903 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 364,0085 136.035 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 363,9340 136.226 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 363,1614 138.278 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 362,9250 138.958 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 362,6384 139.754 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 362,1172 141.135 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 361,5254 142.730 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 361,3636 143.122 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 361,2670 143.407 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 361,1820 143.625 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 360,5338 145.439 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 360,0249 146.874 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 359,5466 148.160 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 359,5364 148.186 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 359,0637 149.508 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 358,5582 150.905 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 358,4553 151.195 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 358,3049 151.640 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 357,2541 154.659 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 356,7082 156.208 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 356,2402 157.568 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 355,5184 159.654 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 355,1081 160.890 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 355,0872 160.956 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 353,6603 164.579 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 353,7651 164.853 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 350,7867 173.912 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 347,9130 183.014 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 345,8241 189.933 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 343,0106 199.467 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 341,4211 204.981 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 339,5171 211.928 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 338,2273 216.736 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 43+0 / 43 334,3725 231.688 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 333,9988 233.130 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 28+0 / 28 332,7825 238.083 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 324,4033 274.415 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 323,4298 278.914 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 323,0589 280.594 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 319,8122 296.432 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 11+0 / --- --- --- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 41+0 / 38 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 11 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 10 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.