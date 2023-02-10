(4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Sınıf Öğretmenliği bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sınıf Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82395,212066.184
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72394,729767.088
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62390,701474.895
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62390,422875.473
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62387,915580.589
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72387,755480.923
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52386,547783.385
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62385,643285.197
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62383,841389.019
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62383,625189.499
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52383,491989.778
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52382,868291.106
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7382,226492.449
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7382,008092.934
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41381,770793.461
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62381,655393.710
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52381,173394.783
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52380,873495.445
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA55+2 / 57380,608396.000
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52379,681598.064
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5379,313898.885
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41378,6155100.491
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52378,4814100.793
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52378,2140101.375
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7378,0952101.652
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52377,5308102.951
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62376,2290105.844
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52376,1605106.000
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31374,5349109.819
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52374,2157110.541
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52373,8582111.403
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52373,7425111.672
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41373,7392111.682
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62373,2770112.794
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8373,0714113.296
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52373,0356113.375
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52373,0004113.463
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA45+2 / 47372,0272115.737
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52371,8501116.149
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52371,4943117.016
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41370,9600118.324
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52370,6620119.095
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12370,5640119.323
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52369,7539121.304
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52369,6984121.449
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52369,4048122.158
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52369,3069122.360
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52368,8039123.614
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52368,7878123.659
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52367,4938126.920
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52367,3941127.179
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52366,7808128.744
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52366,5451129.343
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52365,3573132.536
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52365,2607132.770
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52364,7048134.240
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52364,4485134.903
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52364,0085136.035
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52363,9340136.226
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52363,1614138.278
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52362,9250138.958
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52362,6384139.754
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52362,1172141.135
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52361,5254142.730
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52361,3636143.122
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52361,2670143.407
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52361,1820143.625
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52360,5338145.439
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52360,0249146.874
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52359,5466148.160
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52359,5364148.186
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52359,0637149.508
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41358,5582150.905
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52358,4553151.195
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52358,3049151.640
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52357,2541154.659
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52356,7082156.208
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52356,2402157.568
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52355,5184159.654
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52355,1081160.890
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5355,0872160.956
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41353,6603164.579
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5353,7651164.853
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25350,7867173.912
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42347,9130183.014
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11345,8241189.933
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10343,0106199.467
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11341,4211204.981
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA41+0 / 41339,5171211.928
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1338,2273216.736
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA43+0 / 43334,3725231.688
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA26+0 / 26333,9988233.130
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA28+0 / 28332,7825238.083
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2324,4033274.415
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10323,4298278.914
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA20+0 / 20323,0589280.594
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA7+0 / 7319,8122296.432
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA11+0 / ---------
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA41+0 / 38DolmadıDolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 11DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Sınıf Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 10DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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