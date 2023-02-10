4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 414,9571 33.932 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 411,9202 38.266 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 397,3745 62.190 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 374,0728 110.901 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 358,8430 150.140 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 356,7815 156.000 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 354,1406 163.720 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 353,0478 167.057 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 351,5892 171.409 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 349,5988 177.590 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 346,5996 187.281 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 344,5647 194.093 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 337,8589 218.132 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 334,6425 230.588 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 333,7846 233.923 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 333,6189 234.596 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 333,5223 234.991 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 332,1508 240.780 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 330,3657 248.117 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 327,5903 259.941 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 327,1297 261.990 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 325,5926 269.021 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 321,7322 286.900 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 35+0 / 35 320,2849 293.994 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 319,5774 297.585 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 316,6743 312.133 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 303,8701 384.952 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 303,2006 389.167 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 302,6311 392.754 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 302,5198 393.498 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 299,7568 411.565 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 295,2643 442.262 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 294,1883 449.680 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 31+0 / 31 293,2634 456.300 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 289,7523 482.652 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 289,7456 482.718 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 287,9605 496.551 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 285,9444 512.491 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 285,0261 519.964 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 283,2808 534.313 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 32+0 / 32 279,8793 563.282 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 277,7537 582.058 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 277,2257 586.819 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 276,6902 591.692 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 275,1089 606.307 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 274,3935 612.966 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 37+0 / 37 273,5551 620.757 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 273,0197 625.868 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 271,4793 640.485 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 270,8306 646.815 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 27+0 / 27 270,2395 652.599 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 270,0452 654.564 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 268,0596 674.575 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 266,7889 687.526 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 266,6579 688.920 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 266,6304 689.187 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 265,2838 703.363 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 263,7978 719.062 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 263,6974 720.123 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 262,5148 732.688 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 262,3294 734.662 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 261,9906 738.347 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 261,6159 742.364 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 261,6063 742.475 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 261,1777 747.306 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 256,0656 804.962 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 253,3541 836.865 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 252,8982 842.301 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 250,5715 870.585 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 249,2881 886.524 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 247,9819 902.674 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 246,4658 921.810 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 245,7668 930.526 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 242,9652 966.897 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 227,4428 1.181.350 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 215,3621 1.354.610 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 211,4631 1.408.860

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.