(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6414,957133.932
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9411,920238.266
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6397,374562.190
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8374,0728110.901
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5358,8430150.140
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11356,7815156.000
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6354,1406163.720
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8353,0478167.057
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8351,5892171.409
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7349,5988177.590
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5346,5996187.281
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6344,5647194.093
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5337,8589218.132
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5334,6425230.588
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4333,7846233.923
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5333,6189234.596
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5333,5223234.991
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10332,1508240.780
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3330,3657248.117
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5327,5903259.941
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3327,1297261.990
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5325,5926269.021
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15321,7322286.900
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA35+0 / 35320,2849293.994
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10319,5774297.585
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82316,6743312.133
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5303,8701384.952
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62303,2006389.167
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA54+0 / 54302,6311392.754
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA2+0 / 2302,5198393.498
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42299,7568411.565
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72295,2643442.262
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7294,1883449.680
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA31+0 / 31293,2634456.300
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62289,7523482.652
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA3+0 / 3289,7456482.718
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72287,9605496.551
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42285,9444512.491
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52285,0261519.964
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2283,2808534.313
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA32+0 / 32279,8793563.282
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42277,7537582.058
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30277,2257586.819
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41276,6902591.692
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA6+0 / 6275,1089606.307
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62274,3935612.966
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA37+0 / 37273,5551620.757
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA26+0 / 26273,0197625.868
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62271,4793640.485
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103270,8306646.815
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA27+0 / 27270,2395652.599
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41270,0452654.564
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA19+0 / 19268,0596674.575
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25266,7889687.526
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62266,6579688.920
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2266,6304689.187
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10265,2838703.363
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62263,7978719.062
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24263,6974720.123
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34262,5148732.688
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20262,3294734.662
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 22261,9906738.347
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 22261,6159742.364
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25261,6063742.475
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62261,1777747.306
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72256,0656804.962
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20253,3541836.865
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25252,8982842.301
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41250,5715870.585
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17249,2881886.524
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25247,9819902.674
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72246,4658921.810
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72245,7668930.526
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31242,9652966.897
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41227,44281.181.350
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA35+1 / 36215,36211.354.610
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15211,46311.408.860

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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