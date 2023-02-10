4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|414,9571
|33.932
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|411,9202
|38.266
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|397,3745
|62.190
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|374,0728
|110.901
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|358,8430
|150.140
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|356,7815
|156.000
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|354,1406
|163.720
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|353,0478
|167.057
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|351,5892
|171.409
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|349,5988
|177.590
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|346,5996
|187.281
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|344,5647
|194.093
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|337,8589
|218.132
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|334,6425
|230.588
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|333,7846
|233.923
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|333,6189
|234.596
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|333,5223
|234.991
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|332,1508
|240.780
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|330,3657
|248.117
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|327,5903
|259.941
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|327,1297
|261.990
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|325,5926
|269.021
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|321,7322
|286.900
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|35+0 / 35
|320,2849
|293.994
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|319,5774
|297.585
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|316,6743
|312.133
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|303,8701
|384.952
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|303,2006
|389.167
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|54+0 / 54
|302,6311
|392.754
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|302,5198
|393.498
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|299,7568
|411.565
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|295,2643
|442.262
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|294,1883
|449.680
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|31+0 / 31
|293,2634
|456.300
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|289,7523
|482.652
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|289,7456
|482.718
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|287,9605
|496.551
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|285,9444
|512.491
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|285,0261
|519.964
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|283,2808
|534.313
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 32
|279,8793
|563.282
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|277,7537
|582.058
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|277,2257
|586.819
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|276,6902
|591.692
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|275,1089
|606.307
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|274,3935
|612.966
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|37+0 / 37
|273,5551
|620.757
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|273,0197
|625.868
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|271,4793
|640.485
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|270,8306
|646.815
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|27+0 / 27
|270,2395
|652.599
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|270,0452
|654.564
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|268,0596
|674.575
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|266,7889
|687.526
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|266,6579
|688.920
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|266,6304
|689.187
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|265,2838
|703.363
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|263,7978
|719.062
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|263,6974
|720.123
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|262,5148
|732.688
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|262,3294
|734.662
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|261,9906
|738.347
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|261,6159
|742.364
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|261,6063
|742.475
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|261,1777
|747.306
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|256,0656
|804.962
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|253,3541
|836.865
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|252,8982
|842.301
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|250,5715
|870.585
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|249,2881
|886.524
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|247,9819
|902.674
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|246,4658
|921.810
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|245,7668
|930.526
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|242,9652
|966.897
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|227,4428
|1.181.350
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|215,3621
|1.354.610
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|211,4631
|1.408.860
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.