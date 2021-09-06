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40 gün önce doğum yapmış 5 çocuk annesi kadın 14. kattan düşerek öldü!

Diyarbakır'da yaşanan olayda evinin 14. katından düşen 5 çocuk sahibi kadın hayatını kaybetti. 40 gün önce doğum yapan kadının ölümü çevresini hüsrana uğrattı.

40 gün önce doğum yapmış 5 çocuk annesi kadın 14. kattan düşerek öldü!

Diyarbakır'da yaşamını sürdüren Hicran A. isimli 5 çocuk annesi kadın, 14. kattaki balkondan aşağı düştü. Geride 40 günlük bebeğini bırakan annenin ölüm haberi çevresinde büyük üzüntüyle karşılandı.

PSİKOLOJİK SORUNLARINDAN DOLAYI İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR İDDİASI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hicran A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yakınlarının ifadelerinde Hicran A.'nın psikolojik sorunları olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Yapılan otopsi sonrası cenaze Cami Mahallesi Karabehlülbey mezarlığına defnedildi.

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