40 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Do Kwon Karadağ'da yakalandı!

Dünyanın en çok aranan kripto para vurguncusu Güney Koreli Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon Balkan ülkesi Karadağ'da başka bir ülkeye seyahat ederken sahte pasaportla yakayı ele verdi.

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40 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Do Kwon Karadağ'da yakalandı!

Güney Koreli yetkililerin kripto para şirketi Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon Karadağ'da yakalandığını duyurdu. Şirketin çıkardığı TerraUSD ve Luna kripto paralarının batması sonucu 40 milyar dolar kaybetmişti.

40 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Do Kwon Karadağ'da yakalandı!

Güney Koreli şirketin batması sonucu ise Amerika'da Do Kwon hakkında dava açıldı. Davada ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) olaya el atmış ve yatırımcıları yanılttığını ifade etmişti. Kripto paranın batması sonucu Kwon ise tüm dünyada aranmaya başlanmıştı. Kwon'un ise Karadağ'da pasaport işlemleri sırasında yakalandığı tespit edildi. Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adziç tarafından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuruldu. Adziç, Twitter mesajında "Dünyanın en çok aranan kaçaklarından biri Podgoriça Havalimanı'nda gözaltına alındı" dedi.

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