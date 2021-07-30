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  3. 40 yıl sonra satışa çıkıyor! Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastasının fiyatı hayrete düşürdü!

40 yıl sonra satışa çıkıyor! Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastasının fiyatı hayrete düşürdü!

Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğününde kesilen bir dilim pasta 40 yıl sonra açık artırmaya çıkarılması gündeme oturdu.

40 yıl sonra satışa çıkıyor! Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastasının fiyatı hayrete düşürdü!

40 yıl önce evlenen tarihin en ünlü kraliyet çifti Prenses Diana ile Prens Charles’ın düğün pastası açık artırmaya çıkarılıyor. Çiftin yıllardır korunan bir dilim pastasının 11 Ağustos’ta düzenlenecek müzayedede 500 sterline (6 bin TL) alıcı bulması bekleniyor. 

Badem ezmeli "büyük dilim" olarak tanımlanan pastanın, 23 resmi düğün pastasından birinden geldiği ve kraliyet arması şeklinde şekerle süslendiği öğrenildi.

40 yıl sonra satışa çıkıyor! Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastasının fiyatı hayrete düşürdü!

İLK ZAMANKİ GİBİ

Dominic Winter Müzayede Evi’nden müzayedeci ve kıdemli değerleme uzmanı Chris Albury, pastanın ilk satıldığı zamankiyle tamamen aynı durumda olduğunu belirtirken, "Ancak yememenizi tavsiye ediyoruz” uyarısında bulundu.

40 yıl sonra satışa çıkıyor! Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastasının fiyatı hayrete düşürdü!

"DİKKATLİ TUTUN"

Kraliçe Anne'nin Clarence House'daki konutuna gelen Moyra Smith adlı bir kraliyet üyesine sunulan pasta diliminin üstünü streç filmle kapladığı ve üzerindeki etikete el yazısıyla “Dikkatli Tutun. Prens Charles ve Prenses Diane'nın Düğün Pastası” yazdığı söyleniyor.

Diana ve Charles’ın düğün pastası ilk kez satışa çıkarılmıyor. 2014’te de bir dilim pasta bin 375 dolara satılmıştı.

40 yıl sonra satışa çıkıyor! Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğün pastasının fiyatı hayrete düşürdü!

29 Temmuz 1981 yılında evlenen çift, 1992 yılında boşanmıştı. Diana 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

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