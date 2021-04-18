41 maske markasının güvenli olmadığı açıklandı!

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 335 koruyucu donanım, pandemi döneminde denetlendi. Güvenli olmadığından şüphe duyulan ürünlerin numunesi alındı ve teste gönderildi. Açıklanan test sonuçlarına göre tam 41 maske markasının güvenli olmadığı tespit edildi!

GÜVENSİZ MASKE MODELLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

Çalışmalar, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirildi. 41 güvensiz maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Söz konusu açıklamada aynı zamanda bakanlığın, ürettikleri ürünlerle haksız kazanç elde eden ve halkın sağlığı ile oynayan firmaların takipçisi olunacağı bildirildi.

SAĞLIKSIZ MASKE MARKALARI | GÜVENLİ MASKE SORGULAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen maskeleri tek tek GÜBİZ (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden paylaştı. İşte o marka ve modeller:

Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...

Sağlıksız maske markaları | Güvenli maske sorgulama