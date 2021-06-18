Çılgın deneyci herkesi şoke etti: Bir damla yılan zehri bakın kanı ne hale getirdi!Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte Elite 4. sezon tarihi!Demet Akalın reklam demişti! Ayrılık sonrası Hadise'nin çıkardığı şarkı gündeme oturduCumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu!13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaza mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl?"Cinler bana musallat olup, işkence yaptı" dedi, eşine korku dolu anlar yaşattı!Fransa Lideri Macron'a tokatın ardından ikinci şok! Öğrencilerden akıl almaz soru: Yediğin tokat nasıldı?41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: "40 sene bekledim"İstanbul'da PTT çalışanları dağıtımları artık elektrikli skuter ile yapacak!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. 41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: "40 sene bekledim"

41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: "40 sene bekledim"

Geçtiğimiz gün 41 yaşına giren Sıla sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı İlker Kaleli ile fotoğrafını paylaşarak kutladı.

41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: "40 sene bekledim"

Geçtiğimiz haftalarda aşklarını fotoğraf paylaşarak ilan eden Sıla ve İlker Kaleli çifti ilişkilerini tam gaz sürdürüyor.

Sıla İlker Kaleli'ye olan aşkını ilan ederken  "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." mesajıyla fotoğraf yayınlarken İlker Kaleli ise  Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: 40 sene bekledim

"O TUTTUĞUN ELİM DEĞİL, KALBİM"

41. yaşını sevgilisi İlker Kaleli ile olan fotoğrafını paylaşarak kutlayan Sıla romantik sözleriyle en çok konuşulan isim oldu. Hazer Amani ile olan evliliğinin bitmesinin ardından İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açan Sıla, doğum gününe özel sevgilisinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak "O tuttuğun elim değil, kalbim. Eğildikçe değdim içime. Geçen zamanın ardından baktım. Hanın kapılarını kapattım. Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu. Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim. Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla... Doğum günüm kutlu olsun." notunu ekledi.

Sıla'nın 3.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yapmış olduğu aşk dolu paylaşım kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: 40 sene bekledim41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: 40 sene bekledim

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT