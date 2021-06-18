41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: "40 sene bekledim"

Geçtiğimiz haftalarda aşklarını fotoğraf paylaşarak ilan eden Sıla ve İlker Kaleli çifti ilişkilerini tam gaz sürdürüyor.

Sıla İlker Kaleli'ye olan aşkını ilan ederken "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." mesajıyla fotoğraf yayınlarken İlker Kaleli ise Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

"O TUTTUĞUN ELİM DEĞİL, KALBİM"

41. yaşını sevgilisi İlker Kaleli ile olan fotoğrafını paylaşarak kutlayan Sıla romantik sözleriyle en çok konuşulan isim oldu. Hazer Amani ile olan evliliğinin bitmesinin ardından İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açan Sıla, doğum gününe özel sevgilisinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak "O tuttuğun elim değil, kalbim. Eğildikçe değdim içime. Geçen zamanın ardından baktım. Hanın kapılarını kapattım. Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu. Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim. Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla... Doğum günüm kutlu olsun." notunu ekledi.

Sıla'nın 3.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yapmış olduğu aşk dolu paylaşım kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.