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42. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

N Kolay 42. İstanbul Maratonu sona erdi. Yarışı erkeklerde 2:11:47'lik derecesiyle Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei zafere ulaştı.

42. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 42. kez gerçekleştirildi. N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei zafere ulaştı.

Ayrıntılar gelecek...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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