İtalyan devi Juventus, kulüpte efsaneleşen ikili Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Juventus, resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahada ve soyunma odasında örnekler, liderler, itici güçler, kaptanlar ve efsaneler" ifadelerine yer verildi.

Giorgio Chiellini, 2005 yılından beri Juventus formasını terletiyor.

Gianluigi Buffon ise 2018 yılında PSG'ye yaptığı transferden sonra tekrar Juventus'a dönmüştü. 2001'den beri Juventus forması giyen tecrübeli file bekçi, 42 yaşında.