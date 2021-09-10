42 yılını esaret halinde geçiren balina kafasını vura vura ölmeye çalıştı

5 yavrusu ile arkadaşlarının ölümü sonrası beton bir tankın içinde 10 sene boyuna tek başına yaşayan Kiska isimli balina intihar etmeye çalıştı. Esaret altındaki son orka olarak bilinen Kiska isimli balina, 1979'da İzlanda'da yakalanmıştı. 44 yıllık yaşamının 42 yılını esaret altında geçiren Kiska'nın intihar etmeye çalıştığı anları eski bir eğitmen olan Phil Demers paylaştı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kiska'nın kendini öldürmeye çalıştığı görüntüye yer veren Demers, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli"

İşte o görüntü:



