Ülkede gündem oldu! Sarhoş savcı markette çırılçıplak alışveriş yaptı42 yılını esaret halinde geçiren balina kafasını vura vura ölmeye çalıştıHazırlıklar tamamlandı! Kendine özgü saat ve takvim kullanan Etiyopya yarın 2014 yılına giriyor10 Eylül 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Galatasaray'dan 'Feghouli' açıklaması!Öğrencilere PCR testi yapılacak mı? | Okullarda PCR testinde veli onayı istenecek mi?Son dakika | Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi kararlarına flaş tepki!12 yaş altı çocuklar için özel koronavirüs aşısı mı geliyor? BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci'den çarpıcı açıklama10 Eylül 2021Cuma On Numara çekiliş sonuçları
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 42 yılını esaret halinde geçiren balina kafasını vura vura ölmeye çalıştı

42 yılını esaret halinde geçiren balina kafasını vura vura ölmeye çalıştı

Olay, Kanada'nın Marineland parkında meydana geldi. 44 yıllık yaşamının 42 yılını tutsak olarak geçiren balina son 10 yıldır yaşadığı beton tankın içinde kafasını defalarca duvara vurarak ölmeye çalıştı.

5 yavrusu ile arkadaşlarının ölümü sonrası beton bir tankın içinde 10 sene boyuna tek başına yaşayan Kiska isimli balina intihar etmeye çalıştı. Esaret altındaki son orka olarak bilinen Kiska isimli balina, 1979'da İzlanda'da yakalanmıştı. 44 yıllık yaşamının 42 yılını esaret altında geçiren Kiska'nın intihar etmeye çalıştığı anları eski bir eğitmen olan Phil Demers paylaştı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kiska'nın kendini öldürmeye çalıştığı görüntüye yer veren Demers, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli"

İşte o görüntü:


Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
2
1
1
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT