43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı! Bakın düzgün fiziğinin sırrı neymiş!

Her hareketiyle ve söylediği sözlerle magazin gündemine konu olan 43 yaşındaki Deniz Akkaya, 1 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor.

Düzgün fiziği ve yıllara meydan okumasıyla dikkat çeken Akkaya her gün yüzlerce mesaj aldığını ile getirerek, sağlıklı yaşamının sırrını açıkladı.

KERAMET KEREVİZ SAPI SUYUNDA

Herkesin imrenerek baktığı fiziğinin sırrını açıklayan Akkaya, haftanın 6 günü spor yaptığını belirterek, alkol kullanmadığını ve protein ağırlıklı 3 öğün beslendiğini söyledi. Ara öğünlerini tamamen kaldırdığını belirten Akkaya, "Ara öğünlerin yanlış bir uygulama olduğunu anladım. Bol su ve sabah kalkar kalkmaz kereviz sapı suyu içiyorum." açıklamasında bulundu.