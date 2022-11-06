44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu

44. N Kolay İstanbul Maratonu başladı. Dünyada 2 kıtada koşulan tek koşu olan İstanbul Maratonu'na 60 bin kişi katıldı. Maratonun kazananı belli oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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44. N Kolay İstanbul Maratonunun kazananı belli oldu. Paten yarışıyla başlayan koşuda, 2. start ise tekerlekli sandalye sporcuları için verildi.

44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu

8 KİLOMETRE KOŞULACAK

Elit kategorideki atletlerin startının verilmesinden sonra ise 8 kilometrelik halk koşusu başlamıştı.

44. İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan belli oldu

60 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği N Kolay İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu.

KAZANAN BELLİ OLDU

44. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2.10.18'lik derecesiyle kazandı.

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