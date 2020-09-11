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  3. 46 bin yıllık mağarayı yanlışlıkla patlatan şirketin 3 çalışanı istifa etti

46 bin yıllık mağarayı yanlışlıkla patlatan şirketin 3 çalışanı istifa etti

Avustralya’da demir madeni şirketi CEO'su ve iki üst düzey yönetici, çalışmalar sırasında 46 bin yıl öncesinde ait insan kalıntıları bulunan mağarayı yanlışlıkla patlatmalarının ardından istifa etti.

46 bin yıllık mağarayı yanlışlıkla patlatan şirketin 3 çalışanı istifa etti

Avustralya’da yaşanan olayda metal ve madencilik şirketi olan Rio Tinto çalışanları CEO Jean-Sébastien Jacques ve iki üst düzey yönetici, tarihi iki Aborjin mağarasını  çalışmalar sırasında yanlışlıkla patlattı.

Olayın büyük yankı uyandırmasının ardından CEO ve diğer 2 yetkili istifa etti.

MAĞARANIN GEÇMİŞİ 46 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYORDU

İngiltere ve Avustralya merkezli çokuluslu, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, Avustralya’daki Juukan George bölgesinde, 46 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları bulunan iki Aborjin mağarasını Mayıs ayında yanlışlıkla patlatmıştı.

Bölgedeki yaşayan Aborjin Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkı için oldukça önemli olan antik kaya sığınakları yerle bir olmuş ve şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı.

46 bin yıllık mağarayı patlatan şirketin 3 çalışanı istifa etti

AÇIKLAMA YAPILDI: HALKIN GÜVENİNİ YENİDEN KAZANACAĞIZ

Rio Tinto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Simon Thompson "Juukan’da böylesine olağanüstü arkeolojik ve kültürel öneme sahip bir miras alanının yok edilmesi yanlıştı. Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkının güvenini yeniden kazanmaya kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.



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