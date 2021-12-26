48 yaşındaki Seray Sever hakkında bomba iddia! Hamile mi? İkiz bebek beklediği söyleniyor!

TV8'de ekrana gelen Doya Doya Moda programının final yapmasıyla eşiyle yaşadığı Bodrum'a dönen Seray Sever'le ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İKİZ BEBEK BEKLİYOR

2. Sayfa'nın haberine göre, 2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 4 aylık hamile. Hatta 48 yaşındaki Sever ikiz bebek bekliyor. Ünlü isimden magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.

ÇOCUK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ