48 yaşındaki Seray Sever hakkında bomba iddia! Hamile mi? İkiz bebek beklediği söyleniyor!
Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında evlenen 48 yaşındaki Seray Sever'in ikiz bebek beklediği iddia edildi.
TV8'de ekrana gelen Doya Doya Moda programının final yapmasıyla eşiyle yaşadığı Bodrum'a dönen Seray Sever'le ilgili bir iddia ortaya atıldı.
İKİZ BEBEK BEKLİYOR
2. Sayfa'nın haberine göre, 2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 4 aylık hamile. Hatta 48 yaşındaki Sever ikiz bebek bekliyor. Ünlü isimden magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.
ÇOCUK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Daha önce yaptığı bir açıklamada çocuk isteğiyle ilgili konuşan ünlü sunucu, "Çocuk istiyorum. Çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarf ediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. İsmi de Sofya... Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah'tan diyorum" şeklinde konuşmuştu.