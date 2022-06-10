5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıf takdir - teşekkür hesaplama ekranı 2022 |Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır? Ortaokul ve lise eğitimi gören öğrenciler için karne heyecanı başladı. 17 Haziran'da başlayacak olan tatilleri 12 Eylül'de sona erecek olan öğrenciler, karne notlarıyla takdir ve teşekkür belgelerini alıp alamayacaklarına dair hesaplamalar yapıyor. İşte detaylar...

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. VE 12. SINIF TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI 2022 |TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeleğinde, takdir ve teşekkür belgelerine dair

"(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklıortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir" ifadeleri yer aldı.

Buna göre, öğrenciler tüm derslerinin ortalamalarını, ders sayılarına göre bölecek. Örneğin, 10 ders var, hepsinin ortalaması 500'e denk düşüyor. 500'ü 10 rakamına böldüğünüzde 50 elde edersiniz. Toplam ortalamanız 50 olduğu takdirde, hiçbir belge alamazsınız.

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Öğrencinin dönem içindeki derslerinin not ortalaması 84.99 üzerinde olup öğretmenlerinin değerlendirdiği davranış puanı ve özürsüz devamsızlığı 5 günün altında ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacaktır.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Öğrencinin dönem içinden aldığı derslerin not ortalaması 70 puanın üzerinde olup davranış devamsızlık durumunu da disiplin kurulunun istediği düzeyde ise teşekkür Belgesi almaya hak kazanacaktır.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Eğer öğrenci 3 eğitim dönemi üst üste Takdir Belgesi almış ise Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanır.

ONUR BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Öğrencinin puanlarına bakılmaksızın dönem içindeki davranışları değerlendirerek alınan belgedir. Türkçeyi düzgün konuşup üslubuna dikkat etmesi, üslubuna özen göstermesi, görgü kurallarına uyması ve devamsızlık yapmış olmaması yönetmelik tarafından öğrenciden beklenen davranışlardır.

Öğretmenler, öğrencilerinin okula saatinde gelip derslerine katılmasını, konuşma tarzını, arkadaşları arasındaki sosyal ilişkilerini, küçüklerine ve büyüklerine olan saygılı tutumunu da göz önünde bulundurarak dönem sonundaki notlarını değerlendirir.