5 ayrı ilde DHKP-C'ye gece yarısı operasyonuMeteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı! Ardahan ve Kars'ta yoğun kar yağışıKartal kupada son 16'da! Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yendiCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Buraya bütün unvanlarımı bir kenara bırakarak geldimKoronavirüs sebebiyle dünyada turizm en kötü yılını geçirdi: Yüzde 72 düştü18 Aralık Cuma Hutbesi: Mümin her işinde mutedildirMilli güreşçi Haydar Yavuz kimdir? Kaç yaşında?Başakşehir, Turgutluspor'u 7-0 mağlup etti!Muharrem İnce’den CHP'ye tepki: Ya yolsuzlukla ya da tacizle anılır oldularSoğukta ısrarla çadırda kalmak istedi! Yaşlı adam belediye çalışanlarına direndi
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 5 ayrı ilde DHKP-C'ye gece yarısı operasyonu

5 ayrı ilde DHKP-C'ye gece yarısı operasyonu

Gece saatlerinde İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

5 ayrı ilde DHKP-C'ye gece yarısı operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kimliklerini tespit ettiği 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde bir süre arama yapan ekipler, örgütle bağlantılı oldukları ileri sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT