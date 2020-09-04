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5 bin yıllık Diyarbakır surlarına briketli restorasyon

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi içinde bulunan 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Diyarbakır surlarında bulunan bir kapı, briket ile kapatıldı. Vatandaşların tepki gösterdiği olayda çirkin görüntünün bir an önce ortadan kaldırılması istendi.

5 bin yıllık Diyarbakır surlarına briketli restorasyon

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır surlarındaki bir kapı briket ile kapatıldı. Ortaya çıkan çirkin görüntü, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Milattan önce 3000- 4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surları, Çin Seddinden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine 2015 yılında alınan Diyarbakır surları, 2015 yılındaki sur olaylarında tedbir amaçlı bazı kapıları beton bloklarla kapatıldı. Terörün kökünün kazınmasının ardından kapatılan sur girişleri, bir bir açılırken bir kapı, briket ile kapatılıp çirkin görüntünün ortaya çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlar çirkin görüntünün biran önce ortadan kaldırılmasını talep etti.

Berna Akkaya
Editör


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