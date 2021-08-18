5 çocuk babası şahıs, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! "Bağırmaya çalıştım, sesimi kimse duymadı"

Edinilen bilgilere göre 11 Haziran'da meydana gelen olay, Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Beş çocuk babası olan ve daha önce iki eşinin terk ettiği müzisyen M.D. evlenmek için amcasının 14 yaşındaki kızı F.D.’yi kendisine istedi. F.D.'nin babası, kızının yaşının küçük olduğunu öne sürerek bu isteği reddetti.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Bu olaydan birkaç gün sonra M.D., aynı yaşta olan kızını, F.D.'nin yanına yolladı. Daha sonra ise M.D., eve gelen F.D.'ye cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine 14 yaşındaki F.D. durumu ailesine anlattı. Aile çocukları F.D. ile birlikte polis merkezine giderek durumu anlatıp şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.D. delil yetersizliği gerekçe gösterilerek serbest bırakılırken F.D.'nin kıyafetlerine incelenmek üzere el konuldu.

ELBİSELER ÜZERİNDE SPERM ÖRNEKLERİ TESPİT EDİLDİ

Elbiseler üzerinde yapılan incelemede, sperm örnekleri bulununca F.D.’nin ailesinin avukatı, M.D. hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

"SESİMİ KİMSE DUYMADI"

Öte yandan yaşadığı olayı anlatan F.D. " 'Bana elbiselerini çıkaracaksın' dedi. 'Ben çıkarmıyorum, ne hakla' dedim. Bana 'Yapmazsan seni döverim' dedi. Ben yine de çıkarmadım. Sonra bana tekme tokat vurmaya başladı. Bağırmaya çalıştım, sesimi kimse duymadı. 'İmdat' dedim, 'Bana tecavüz ediyor' dedim. Sesimi kimse duymadı." ifadelerini kullandı.

"ONLAR BENİM HAYALLERİMİ YIKTILAR"

M.D.'nin kendisini dövdüğünü vücudunun çeşitli yerlerine sopayla vurduğunu anlatan F.D. ,"Yumruk atarak dudaklarımı kan içerisinde bıraktı. Ceza almasını istiyorum. Bana yaptığını başkasına da yapar. İki eşi vardı, onları her gün dövüyordu. 5 çocuk babası zaten en fazla 25-30 yıl hapis cezası almasını istiyorum. Bunun onun yanında kalmasını istemiyorum. Bugün bana yaptı, yarın başka kızlara da yapar. Hayalim doktor olmaktı. Onlar benim hayallerimi yıktılar. Babam onlara ‘kızım senin oğlunla evlenecek yaşta değil’ dedi. ‘Ben kızımı vermiyorum’ dedi. Israrla babama ‘vereceksin’ dediler. Yine ‘vermiyorum’ dedi babam. Benim hayatımı, geleceğimi ve hayallerimi yıktı" şeklinde konuştu.

BABA, KIZINI VERMEMİŞ

F.D.’nin babası M.D. ise, kızının istemelerine karşın vermediklerini ifade ederek, olayın ardından polisi aradığını belirterek, "Olay yeri inceleme ekibi geldi, yukarıya çıktılar bu kızın elbiselerini aldılar. Yataktaki bulguları topladılar. Bütün raporlar da çıktı” dedi.

"HÜRRİYETİNDEN ALIKOYDULAR, HAYATINI BİTİRDİLER"

"Kızımın hayatını bitirdiler" diyen baba M.D.," Kızım daha okula dahi gitmek istemiyor. Daha önce doktor olmak istiyordu. Hürriyetinden alıkoydular, hayatını bitirdiler. Ben çocuk geline karşıyım, kızımı 14 yaşında kimseye vermem. Hem kanunen hem de babalık hakkımı kullanarak kesinlikle kızımı vermem. Yüce adalet hakkımızı yerde bırakmasın" ifadelerini kullandı.