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5. dönem PAEM sınavı ne zaman? PAEM sınav tarihi 2021

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 5. dönem PAEM sınav tarihi belli oldu. Peki 5. dönem PAEM sınavı ne zaman? İşte PAEM sınav tarihi 2021...

5. dönem PAEM sınavı ne zaman? PAEM sınav tarihi 2021

2020-2021 eğitim öğretim yılı 5. dönem eğitim sonu sınav tarihleri açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı yayımladığı duyuru ile yüzlerce kişinin merak ettiği 5. dönem PAEM sınavı ne zaman? sorusunun yanıtını verdi. İşte  PAEM sınav tarihi 2021...

5. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları  Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde 3-5 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

PAEM SINAV TARİHİ 2021

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

"Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları;  03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü’nde 03-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacağı 25.01.2021 tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile uygun görülmüş olup www.pa.edu.tr adresinden yayınlanmıştır.”

PAEM'e katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Öğrenci ve Eğitim İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacak. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklar.

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