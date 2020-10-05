BİM 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu | Bebek ve çocuk eşyalarında özel indirimler!Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu fotoğraflara yorum yağdı!Kadir Şeker'in ifadesinde yeni detaylar: Bıçağı tespih gibi kullanıyordumA101 3-9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu! Bir çok üründe dev indirimGelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 5 Ekim çeyrek altını kim aldı?Kemal Ademi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kemal Ademi Türk mü? İstatistikleri...AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un skandal sözlerine tepki: Saygısızlık ve provokasyondurBİM 6 Ekim Salı kataloğu | BİM'in Torku ürünlerindeki indirimini kaçırmayın!Junuzovic, Trabzonspor için yola çıkıyor!Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti mi?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 5 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün

5 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün

5 Ekim 2020 tarihli ve 31265 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 5 Ekim2020 tarihli sayısı çıktı. Bugün Resmi Gazete'de Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve diğer yönetmelikler yer alıyor. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Lokman Hekim Üniversitesi Kas ve Sinir Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

5 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

5 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bugün

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT