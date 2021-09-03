5 Eylül 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021?

ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 5- 10 Eylül 2021 tarihleri arasında hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. Geçtiğimiz günlerde YKS tercihleri açıklanmış, bazı sınavların ise geç başvuru tarihleri sona ermişti. Peki Eylül 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? İşte merak edilen soruların yanıtları...

5 EYLÜL 2021 PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR? HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021?

5 Eylül 2021 Pazar günü ÖSYM'nin sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS TIP) sınavları var. Bu hafta sonu Pazar gününe denk gelen sınavda adaylara başarılar dileriz.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre yakın sınavlar ve tarihleri;

05.09.2021 10:15 TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 2. Dönem

05.09.2021 10:15 STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

19.09.2021 ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2