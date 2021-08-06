5 gündür aranıyordu! Kayıp Samet Işıtan'dan acı haber
Antalya'nın Kemer ilçesine tatil için gelen Samet Işıtan'dan 5 gündür haber alınamıyordu. Bugün, 26 yaşındaki Samet Işıtan'ın cesedi bulundu.
Tatil için Antalya'nın Kemer ilçesine giden Samet Işıtan'ın ailesi oğullarından haber alamayınca 3 Ağustos Salı günü İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timinin dağlık arazide yaptığı aramada, Samet Işıtan'ın cesedi uçurumun dibinde bulundu.
Samet Işıtan'ın dağlık alanda yürüyüş yaparken düştüğü düşünülüyor. Işıtan'ın cenazesi, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı